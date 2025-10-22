Prominente Immobilie in Leonberg: Schwäbischer Luxus – die 5-Millionen-Villa des Baulöwen Bülow wird verkauft
18
Von Bäumen umgeben – die Unternehmervilla von Monika und Horst Bülow in Leonberg bei Stuttgart. Foto: E & G Immobilien

765 Quadratmeter Wohnfläche und ein uneinsehbarer Garten – das aus lauter Pavillons bestehende Anwesen des Bauunternehmerpaars Monika und Horst Bülow in Leonberg steht zum Verkauf.

Und im Winter kommen die Eichhörnchen. Das stellt man sich pittoresk vor, wie sie Spuren im Schnee hinterlassen, vielleicht aufs bunt angemalte Kuh-Kunstwerk im großen Garten gehüpft sind, auf jeden Fall haben sie jede Menge Bäume zum Aufenthalt und Orte fürs Nüsseverstecken gehabt. Jetzt aber, an einem etwas diesigen Tag im Herbst, ist das Vogelvolk im Garten der Villa von Monika und Horst Bülow unterwegs.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.