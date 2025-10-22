Prominente Immobilie in Leonberg: Schwäbischer Luxus – die 5-Millionen-Villa des Baulöwen Bülow wird verkauft

Schwäbischer Luxus – die 5-Millionen-Villa des Baulöwen Bülow wird verkauft

18 Von Bäumen umgeben – die Unternehmervilla von Monika und Horst Bülow in Leonberg bei Stuttgart. Foto: E & G Immobilien

765 Quadratmeter Wohnfläche und ein uneinsehbarer Garten – das aus lauter Pavillons bestehende Anwesen des Bauunternehmerpaars Monika und Horst Bülow in Leonberg steht zum Verkauf.











Und im Winter kommen die Eichhörnchen. Das stellt man sich pittoresk vor, wie sie Spuren im Schnee hinterlassen, vielleicht aufs bunt angemalte Kuh-Kunstwerk im großen Garten gehüpft sind, auf jeden Fall haben sie jede Menge Bäume zum Aufenthalt und Orte fürs Nüsseverstecken gehabt. Jetzt aber, an einem etwas diesigen Tag im Herbst, ist das Vogelvolk im Garten der Villa von Monika und Horst Bülow unterwegs.