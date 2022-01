10 Die wichtigsten Werkzeuge sind Kamm und Schere. Den Rasierer benutzt Patou Smitt nur, um klare Konturen zu schaffen. Foto: Roberto Bulgrin

Patou the Barber ist unter Fußballprofis in Deutschland ein Begriff. In Esslingen, wo er seinen Salon hat, kennen ihn aber nur wenige.















Esslingen - Das Schnurren des Rasierers durchzieht den Raum. Eine Schere klappert. Die Wand, auf die der Kunde blickt, ist vollgepappt mit Fotos. Sauber ausrasierte Köpfe. Es sind keine Allerweltsmodels, die in jedem Salon hängen, sondern alles echte Fotos echter Kunden, die genau in diesem Friseursalon entstanden sind. An der Wand hängen außerdem eine ganze Reihe Fußballtrikots, vor allem von VfB-Spielern. Im hinteren Teil des Raumes werden die Haare gewaschen. Da steht auch ein breites Ledersofa, falls mal einer warten muss. Auf dem Sofa ein Wartender, der lässig ein kleines Glas Rum in der Hand hält. In manchen Salons bekommen die Kunden ein Glas Sekt angeboten. Hier gibt es, wenn es später am Tag ist, was anderes.