Promibesuch beim SPD-Neujahrsempfang in Hochdorf: Kevin Kühnert fordert die Menschen zur Einmischung auf

Promibesuch beim SPD-Neujahrsempfang in Hochdorf

5 Die SPD-Abgeordneten Andreas Kenner und Nils Schmid (von links) sowie die Hochdorfer SPD-Mitglieder Dietrich Theiss und Karsten Rößler begrüßen Kevin Kühnert (Mitte). Foto: Roberto Bulgrin Foto:

In Hochdorf ruft der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert die Menschen zum Handeln auf. Solidarität und Kompromiss seien Säulen der Demokratie im Kampf gegen rechte Hetze.











In der voll besetzten Breitwiesenhalle und mit Besuch aus Berlin hat die Hochdorfer SPD am Samstagabend nicht nur ihren Neujahrsempfang gegeben, sondern auch ihr 50-Jahr-Jubiläum eingeläutet. Der Besuch aus Berlin war der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der in einem leidenschaftlichen Plädoyer für den Einsatz für eine offene und solidarische Gesellschaft warb. Der Hochdorfer SPD-Vorsitzende Karsten Rößler sagte, es sei Zeit aufzustehen und laut zu werden für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Bei allem Ernst der Lage wurde der Abend zu einem stimmungsvollen Fest samt Ehrung altgedienter Genossen.