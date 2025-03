Promi-Stippvisite im Supermarkt am Flughafen: Warum Peter Maffay nach Bernhausen kommt

Promi-Stippvisite im Supermarkt am Flughafen

1 Am 2. April kommt Peter Maffay nach Bernhausen. (Archivfoto) Foto: Imago/Star-Media

Das gibt es auch nicht alle Tage. Der beliebte Musik-Star und seine Ehefrau werden am 2. April im riesigen Supermarkt am Flughafen auftreten. Wie kommt er zur außergewöhnlichen Promi-Stippvisite?











Ein Fotograf ist organisiert, Sicherheitskräfte und Absperrungen ebenfalls, und Getränke und Häppchen wird es hinter den Kulissen auch geben. Das Marktkauf-Team in Bernhausen bereitet sich auf einen besonderen Gast vor. Am 2. April wird Peter Maffay vor Ort sein. Der Musik-Star, der trotz seiner 75 Jahre nach wie vor mit Leichtigkeit große Konzerthallen füllt und Nummer-eins-Alben veröffentlicht, wird dem großen Supermarkt direkt am Flughafen einen Besuch abstatten.

Und Peter Maffay wird nicht allein kommen, sondern gemeinsam mit Hendrikje Balsmeyer. Sie ist die fünfte Ehefrau des Sängers. Das Paar hat gemeinsam die mittlerweile fünfteilige Kinderbuch-Reihe „Anouk“ geschrieben, und um die wird es bei der Stippvisite in Bernhausen auch gehen. Die Eheleute kommen nämlich zu einer Signierstunde. Zwischen 15 und 18 Uhr werden sie in der Thalia-Buchabteilung des Einkaufsmarkts für Unterschriften und Fotos zur Verfügung stehen. Ans Land gezogen hat das Event die Bernhäuser Marktleiterin Mariana Baumegger. „Ich wollte mal was Besonderes“, sagt sie. Einfach sei die Organisation nicht gewesen, „das war schon eine harte Nummer“, zumal das prominente Paar extra für die Signierstunde anreise und den Termin nicht etwa mit einem Konzert verknüpfen könne.

Edeka hat eine exklusive Partnerschaft mit Peter Maffay

Tatsächlich aber hat Edeka schon seit etlichen Jahren eine exklusive Partnerschaft mit Peter Maffay und dessen Stiftung. Marktkauf gehört zum Edeka-Verbund. Britta Kierdorf, eine Sprecherin des Verlags, in dem die Kinderbuchreihe erschienen ist, bestätigt das. Auf diese Weise fänden um die fünf derartige Signierstunden pro Jahr deutschlandweit statt. „Die Maffay-Fans kennen und wissen das schon“, sagt sie. Dabei würden auch bewusst Standorte abseits der Großstädte ausgewählt, um möglichst vielen Fans die Chance zu bieten vorbeizukommen. Hunderte Menschen nähmen das in der Regel wahr.

Die Marktleiterin aus Bernhausen ist bereits Feuer und Flamme. „So was gab es bei uns noch nicht, deswegen freue ich mich total“, sagt sie. Vor Ort weisen Banner und Plakate auf die Veranstaltung hin, auch Radiospots seien geplant. Mariana Baumegger rechnet mit vielen Fans – und bekennt, die Musik von Peter Maffay selbst zu mögen. Sie sagt: „Schade, dass er nicht singen wird.“