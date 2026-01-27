Promi-Geburtstag: Peter Schilling schrieb Major Tom auf der Autobahn

1 Für Schilling ein "emotionales Erlebnis": Bei einem EM-Spiel, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewann, sangen am Ende 60.000 Leute "Major Tom (völlig losgelöst)". (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa

Im Opel Kadett griff der Musiker zum Block und schrieb seinen Welthit innerhalb kürzester Zeit. Warum Peter Schilling bei einem EM-Spiel im Stadion zu Tränen gerührt war.











Link kopiert

Berlin - Musiker Peter Schilling hat seinen größten Hit "Major Tom (völlig losgelöst)" in seinem Opel Kadett auf der Autobahn geschrieben. Der Song entstand nach seinen Angaben in nur vier Stunden zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und dem Kasseler Kreuz.

"Immer, wenn ich dort vorbeifahre, denke ich daran", sagte Schilling dem "stern". "Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir den Block gegriffen habe und losschrieb", sagte Schilling, der an diesem Mittwoch (28. Januar) seinen 70. Geburtstag feiert.

Bereits im Oktober 2025 hatte Schilling dem Sender rbb gesagt, er habe den Text auf der Autobahn geschrieben. "Ich hatte das Playback im Kassettendeck meines Autos, und das Papier auf dem Beifahrersitz. Und dann hatte ich die Idee zu "Major Tom (völlig losgelöst)" am Autobahnkreuz Weinsberg, weil das einfach zum Playback gepasst hat", sagte er dem rbb.

Mittlerweile ist der Welthit die offizielle Torhymne der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er selbst habe das schon im Stadion erlebt, wie Schilling dem "stern" sagte. "Ich war bei einem EM-Spiel, das die deutsche Mannschaft gewann. Am Ende sangen 60.000 Leute "Völlig losgelöst"." Das sei ein emotionales Erlebnis gewesen: "Ich muss zugeben, dass bei mir da die eine oder andere Träne geflossen ist."