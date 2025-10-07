Promi Big Brother 2025: Marc Terenzi wurde Opfer häuslicher Gewalt

1 Marc Terenzi ist Teil der 13. Staffel von "Promi Big Brother". Foto: Joyn

Schon zum Auftakt sorgt „Promi Big Brother“ 2025 für bewegende Momente. Bereits am ersten Tag öffnet Sänger Marc Terenzi sein Herz und spricht über einen wunden Punkt aus seiner Vergangenheit. In einer seiner Ex-Beziehung wurde der Sänger Opfer von häuslicher Gewalt.

Marc Terenzi: "Ich habe sie nie zurückgeschlagen"

Für die Mitbewohner im TV-Container kommt diese Offenheit überraschend. Statt Spielereien und Kennenlernsmalltalk rückt gleich zu Beginn ein ernstes Thema in den Vordergrund. Terenzi macht deutlich, dass hinter dem Promi-Alltag auch persönliche Schicksale und schwierige Erfahrungen stehen, die ihn bis heute prägen. Dazu gehört unter anderem seine Erfahrung mit häuslicher Gewalt im nachfolgenden Video:

Über Marc Terenzi

Marc Terenzi ist ein US-amerikanischer Sänger und Entertainer, der Ende der 1990er mit der Boyband "Natural" bekannt wurde. Nachdem die Gruppe vor allem in Deutschland Erfolge feierte, startete Terenzi eine Solokarriere und landete 2005 mit "Love to Be Loved by You" einen großen Hit. Auch privat stand er früh im Rampenlicht: Von 2004 bis 2010 war er mit der Sängerin Sarah Connor verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. In den folgenden Jahren blieb Terenzi regelmäßig in deutschen Medien präsent, vor allem durch seine Teilnahme an Reality-Formaten. 2017 gewann er die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und war seither immer wieder in Produktionen wie "Promi Big Brother" oder mit Musikprojekten wie der Boyband "Team 5ünf" zu sehen.