10 Robert Lewandowski mit seiner Ehefrau Anna auf der Fashion Week. Foto: dpa/Vianney Le Caer

Bei der Fashion Week setzt der Weltfußballer Robert Lewandowski setzt zusammen mit seiner Frau Anna erneut ein politisches Zeichen und solidarisiert sich mit der Ukraine. Aber auch zahlreiche andere Promis waren in Paris anwesend.















Paris - Die Promidichte bei der Pariser Fashion Week war extrem groß. Sport-Stars, Schauspieler und Models haben sich auf dem Mode-Event blicken lassen. Der Weltfußballer Robert Lewandowski ließ sich am Montagabend nicht die Chance nehmen, erneut ein solidarisches Zeichen in Richtung Ukraine zu senden. Schon im letzten Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt lief der Pole mit einer Ukraine-Binde am Arm auf. Seine Fußballkollegen Neymar und Hakimi von Paris Saint-Germain waren ebenso auf der Pariser Fashion Week.

Das brasilianische Model Adriana Lima, welche selbst für Victoria’s Secret modelt, schritt auch über den Roten Teppich. Ende Februar verkündete sie, dass sie erneut schwanger ist. Somit erwartet das Model ihr drittes Kind. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Freund Andre Lemmers.

Impressionen von der Fashion Week Paris gibt es in unserer Bildergalerie.