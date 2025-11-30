Projektstart in Denkendorf: Vom Bauhof zum Ort für gemeinschaftliches Wohnen? – Gemeinde beteiligt Bürger

1 Auf dem alten Bauhofareal in der Sudentenstraße soll gemeinschaftliches Wohnen und Bauen möglich sein. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

In Denkendorf soll auf dem alten Bauhofareal ein innovatives Wohnprojekt entstehen. So wünscht es sich zumindest die Gemeinde. Bürger sollen mitgestalten. Bald ist ein Infoabend.











Wenn Ende des Jahres das derzeitige Bauhofareal in der Sudetenstraße in Denkendorf geräumt und die Gebäude abgerissen werden, soll auf über 4000 Quadratmetern ein neues Wohngebiet entstehen. Wie dieses aussehen wird, darüber sollen von Anfang an die Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen. Flächen für Mehrfamilienhäuser und Doppelhaushälften sollen Gestaltungsräume für kreative Wohnkonzepte eröffnen.