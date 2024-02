Projekt Zisch der Eßlinger Zeitung startet: Zeitunglesen auf dem Stundenplan – Die EZ kommt gratis in die Schulen

1 Die Viertklässler der Grundschule Hegensberg-Liebersbronn haben Spaß mit der EZ. Foto: Roberto Bulgrin

Die Eßlinger Zeitung startet eine weitere Runde ihres Projekts „Zeitung in der Schule“. Fast 2050 Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersstufen und Schularten lesen kostenlos die Zeitung. Auf Wunsch kommt auch die Redaktion zu Besuch.











Ab 19. Februar geht „Zeitung in der Schule“, kurz Zisch, in die nächste Runde. Fünf Wochen lang wird die Eßlinger Zeitung kostenlos in die Klassenzimmer geliefert, entweder als Printausgabe zum Durchblättern oder als digitale Version auf dem Tablet oder Handy. Das Interesse der Schulen an dem Projekt ist ungebrochen – und das quer durch alle Schularten und Klassenstufen. 94 Klassen von 56 Schulen und insgesamt fast 2050 Schülerinnen und Schüler haben sich über ihre Lehrkräfte für Zisch angemeldet. Das Projekt bietet Schülerinnen und Schülern aller Altersgruppen Gelegenheit, die Arbeit der Journalisten kennenzulernen. Wie kommt ein Bericht überhaupt in die Zeitung? Woher haben Zeitungsleute ihre Informationen und Ideen? Warum bekommen manche Artikel mehr Platz als andere? Was steht oben auf der Seite, was unten? Was ist überhaupt seriöser Journalismus? All das sind seit Jahren wiederkehrende Fragen bei Zeitung in der Schule.