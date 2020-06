1 Ausfüllen und abgeben: Der Köngener Bürgermeister Otto Ruppaner und Franziska Hezinger, die das Sachgebiet Altenhilfeplanung im Esslinger Landratsamt leitet, werben für die Fragebogen-Aktion im Rahmen des Projekts Quartier 2020. Foto: Keller

In neun Kommunen im Landkreis Esslingen läuft ein Projekt zur Gestaltung lokaler Altenhilfelandschaften. Um die Strategie „Quartier 2020“ umsetzen zu können, läuft dazu in Köngen zurzeit eine Befragung der Über-60-Jährigen.

Köngen - Es ist ja nicht so, dass Köngen Dispora wäre, was die Angebote und die Infrastruktur für ältere Menschen angeht. Es gibt eine ganz ordentliche Nahversorgung, das Bündnis BiK (Begegnung in Köngen), in dem die Aktivitäten von Verwaltung und Vereinen gebündelt werden, sowie das Gemeinwesenhaus, das Ende September seinen Betrieb aufnehmen soll. Darüber hinaus entsteht in der Ortsmitte gerade die „Hausgemeinschaft Spitalgarten“, die vom Jahr 2022 an neue Formen des nachbarschaftlichen Zusammenlebens ermöglichen soll.