Projekt in Wendlingen

1 Das Wendlinger Otto-Quartier ist nicht mehr ein Projekt der Internationalen Bau-Ausstellung 2027. Foto: Peter Otto, London/HOS

Die Internationale Bauausstellung 2027 der Stadtregion Stuttgart findet ohne das Wendlinger Otto-Quartier statt – bei der Stadtverwaltung und den ehemaligen Eigentümern ist das Bedauern groß.















Link kopiert

Das Wendlinger Otto-Quartier gehört nicht mehr zu den Projekten der Internationalen Bauausstellung 2027 der Stadtregion Stuttgart. Die IBA’27 und die Projektträger hätten sich einvernehmlich verständigt, das Vorhaben aus der IBA herauszunehmen, verkündete Intendant Andreas Hofer auf der Jahrespressekonferenz der IBA’27 am Dienstag. Das neue Stadtviertel am westlichen Ortsrand von Wendlingen, wo auf einem rund zehn Hektar großen ehemaligen Industriegelände in den nächsten Jahren ein attraktives Quartier mit einem Mix aus Gewerbe und Wohnen entstehen soll, war im Jahr 2020 als eines der ersten offiziellen IBA-Projekte aufgenommen worden. Jetzt zogen die Verantwortlichen einen Schlussstrich – unterschiedliche Ansichten hinsichtlich des Verfahrensablaufs gaben den Ausschlag.