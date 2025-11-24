Projekt gegen Artensterben: Mehrere Tonnen Sand neben Gehweg vergraben – Wernau hofft auf Babywildbienen
Im kommenden Frühjahr sollen hier Wildbienen Eier ablegen: Birgit Brunn vom Nabu hofft auf Nachahmer und weitere Sandarien. Foto: Philipp Braitinger

Im Boden wächst die nächste Generation Wildbienen heran. Mit seinem Sandarium bietet der Nabu Wernau den Tieren einen Brutplatz. Er hofft auf Nachahmer im Kampf gegen das Artensterben.

Es geht ihnen nicht gut. „Es ist ein dramatisches Artensterben“, sagt Bettina Kothe vom Wernauer Nabu. Die Lebensräume der Wildbienen werden kleiner, ihre Anzahl folglich geringer. In Wernau hat der Nabu deshalb zusammen mit örtlichen Grundschulen und dem städtischen Bauhof vor wenigen Tagen ein sogenanntes Sandarium gebaut. Neben der Straße In der Wiedenhalde, oberhalb des Seniorenheims, wurden mehrere Tonnen Sand und Erde vergraben, damit die Wildbienen im kommenden Frühjahr einen Ort für ihren Nachwuchs finden. Der Nabu hofft, dass die Aktion Nachahmer findet.

