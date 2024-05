Projekt des Vereins Wohnvielfalt: Wie Demenzkranke in einer Esslinger WG ihren Alltag meistern

1 Bewohnerin Olga Keil (links) und Silke Hachenberg vom Verein Wohnvielfalt auf der Terrasse der Demenz-WG Foto: Roberto Bulgrin

Wer an Demenz erkrankt, wird meistens in einem Pflegeheim oder von Angehörigen daheim betreut. In Esslingen gibt es seit zwei Jahren eine weitere Alternative. In der Demenz-WG leben bis zu acht Bewohnerinnen und Bewohner zusammen.











Eine WG? Das klingt nach Studentenbude. Dabei ist diese kleinteilige und familiäre Wohnform gerade für Ältere und Demenzkranke ideal. „Wer in eine ambulant betreute Wohngemeinschaft zieht, kann seine Gewohnheiten weiterhin pflegen. Ob es der Rehasport ist, die wöchentliche Teilnahme am Chor, mithelfen beim Kochen – all das ist bei uns möglich“, sagt Silke Hachenberg, Bereichsleiterin vom Verein Wohnvielfalt, der vor zwei Jahren im Quartier Salucci-Höfe auf dem Gelände des alten Sportplatzes in Esslingen-Weil die erste Demenz-WG eröffnet hat. Acht Zimmer, jedes rund 20 Quadratmeter groß, gibt es in der barrierefreien Dachgeschosswohnung. Ein Platz ist zuletzt frei geworden.