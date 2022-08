1 Zwischen den Maispflanzen sprießen gelbe Blüten, die Bienen anlocken. Foto: privat

Mit Blühmischungen für Maisfelder sorgen Wissenschaftlerinnen aus Nürtingen für mehr Biodiversität in der Landwirtschaft. Das hat mehrfachen Nutzen.















Einen Lebensraum für Bienen und andere Insekten möchten Wissenschaftlerinnen aus Nürtingen mit einer besonderen Blühmischung für Maisfelder schaffen. Zwischen den Maispflanzen, die in die Höhe wachsen, sprießen bodendeckende Arten wie Klee- und Kamillensorten, Senf, Raps, Borretsch und Koriander. „Unser Ziel ist es, in der Landwirtschaft die Biodiversität zu erhalten“, sagt Freya Zettl, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Angewandte Agrarforschung.