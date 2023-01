1 Mobiles Forschungsprojekt: Professor Hugo Gabele und die Studenten Florian Ponto, Torben Ossendorf und Fabian Schmid (von links) setzen auf LiMo 2040. Die Kombination macht’s: Mit einem Modulauto aus Fahrzeugkabine und -gestell wollen Studierende der Hochschule Esslingen Probleme moderner Citys lösen. Foto: Roberto Bulgrin

Parkplatzsuche war gestern. Ein Projekt der Hochschule Esslingen möchte das Problem fehlender Stellplätze lösen. Als Nebeneffekt schafft es auch Wohnraum, Mobilität und Umweltschutz. LiMo 2040 wird als universaler Problemlöser angesehen.















Link kopiert

LiMo 2040 – das klingt wie der Name eines hippen Sommer-Ferien-Drinks. Doch es ist viel mehr als nur ein Party-Getränk: „Li“ steht für „Living“ oder Leben, „Mo“ ist die Abkürzung für „Mobilität“, die Zahl verweist auf die Zukunftsfähigkeit der Vision. Aber LiMo2040 ist keine überbordende Science-Fiction-Fantasie. Das Forschungsprojekt soll nach Vorstellung seiner Erfinder an der Hochschule Esslingen die Herausforderungen moderner Großstädte pragmatisch, nachhaltig und realitätsnah in den Griff bekommen.