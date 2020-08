16 Abgesagt – Schurwald Classic, 16. August in Foto: /SDMG

Die Corona-Pandemie zwingt viele Veranstalter zur Absage. Welche Events betroffen sind und auf was man sich in diesem Jahr noch freuen kann.

Kreis Esslingen - Viele Großveranstaltungen sind in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Oktoberfest und Cannstatter Wasen, Fußball-EM und die Olympischen Spiele. Aber auch im Landkreis Esslingen zwangen das Virus und der Infektionsschutz viele Veranstalter zur Absage. Zwar hat die Landesregierung in der jüngsten Version der Corona-Verordnung vom 1. Juli Veranstaltungen bis 500 Teilnehmer gestattet, doch für viele Veranstalter lohnt sich der Aufwand trotzdem nicht. Die Ungewissheit und strengen Auflagen machen viele Veranstaltungen unmöglich. Diese Übersicht trägt die größten Events im Kreis zusammen: Was wurde abgesagt? Und auf was kann man sich noch freuen in diesem Corona-Jahr 2020?

Klicken Sie sich durch die Bilderstrecke...