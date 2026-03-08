Prognose ist da: Grüne bei Landtagswahl in Baden-Württemberg vor CDU

Prognose ist da! Grüne vor CDU – FDP und Linke müssen bangen

1 Die Prognosen um 18 Uhr sehen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir (links) vor der CDU und Manuel Hagel. (Archivfotos) Foto: Bernd Weißbrod/dpa / IMAGO/STEINSIEK.CH

Die Wahllokale sind geschlossen – und die Prognosen von ARD und ZDF zur Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen vor. So schneiden die Parteien ab.











Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg zeichnet sich nach den ersten Prognosen von ARD und ZDF um 18 Uhr ein erstes Bild der Kräfteverhältnisse ab.

Demnach liegen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir knapp vor der CDU von Landeschef Manuel Hagel. Die AfD verdoppelt ihr Ergebnis und landet auf Platz drei. Die SPD stürzt auf ein historisches Tief, FDP und Linke scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die Prognose beruht auf repräsentativen Befragungen von Wählerinnen und Wählern direkt nach der Stimmabgabe und stellt noch nicht das Wahlergebnis dar.

Landtagswahl Baden-Württemberg: Die Prognose in der Übersicht

Grüne: 31,5 bis 32,0 Prozent (2021: 32,6 Prozent)

31,5 bis 32,0 Prozent (2021: 32,6 Prozent) CDU: 29,0 bis 30,5 Prozent (2021: (24,1 Prozent)

29,0 bis 30,5 Prozent (2021: (24,1 Prozent) AfD: 17,5 bis 18,0 Prozent (2021: 9,7 Prozent)

17,5 bis 18,0 Prozent (2021: 9,7 Prozent) SPD: 5,5 Prozent (2021: 11,0 Prozent)

5,5 Prozent (2021: 11,0 Prozent) Linke: 4,5 Prozent (2021: 3,6 Prozent)

4,5 Prozent (2021: 3,6 Prozent) FDP: 4,5 Prozent (2021: 10,5 Prozent)

Mit der fortschreitenden Stimmauszählung werden erste Hochrechnungen erwartet, ehe nach Auszählung aller Stimmen das amtliche Ergebnis bekannt gegeben wird.