Profi-Feuerwerker verrät Trends: Silvesterfeuerwerk am Bildschirm aussuchen

1 Das Team der Firma Innovative Pyrotechnik rüstet sich für den Ansturm vor Silvester. Foto: privat/privat

Die Flammenden Sterne in Ostfildern betreut Pyrotechniker Marcel Berner mit. An Silvester beraten der Profi und sein Team Laien, wie sie ihre eigene Show zünden.











Link kopiert

Feuerwerkshows für zuhause liegen im Trend, sagt der Pyrotechniker Marcel Berner. „Die Leute können zuvor bei uns im Showroom in der Computersimulation sehen, wie das Feuerwerk aussehen wird“, sagt der promovierte Ingenieur. Mit seinem Vater Joachim betreut er das Feuerwerksfestival Flammende Sterne in Ostfildern. Derzeit herrscht in den Geschäften seiner Firma Innovative Pyrotechnik in Ehningen und in Fellbach Hochbetrieb.

Feuerwerk darf nur an den letzten drei Verkaufstagen des Jahres angeboten werden. Feuerwerksbatterien und sogenannte Komplettfeuerwerke sind nach Berners Worten sehr gefragt. Den Pyrotechnikern, die in der Regel bei großen Wettbewerben und bei Veranstaltungen in aller Welt unterwegs sind, haben in den Tagen vor Silvester Spaß daran, Familien und private Kunden zu beraten. Mit den professionell choreografierten Komplettfeuerwerken sind nach Berners Worten „Symphonien am Nachthimmel“ möglich. Wie das aussieht, sehen die Kunden im Showroom in Ehningen in der Steinwerkstraße 2 auf Bildschirmen. In Fellbach verkauft das Unternehmen seine Feuerwerke in der Neckarstraße 26.

Auch die Batteriefeuerwerke geben den Ablauf vor. Die Effekte erleben die Hobby-Feuerwerker mit den Profis bereits im Vorfeld. Wichtig findet es der erfahrene Pyrotechniker auch, die Kundschaft über das Thema Sicherheit aufzuklären. Anders als im Discounter gibt es bei den Profi-Pyrotechnikern Tipps und Ratschläge, bevor die Feuerwerke gezündet werden. Vorsicht ist für den Profi das A und O, wenn an Silvester Laien mit Feuerwerken hantieren.

Die feurigen Spiele am Himmel übten auf alle Generationen einen besonderen Zauber aus, meint Berner. Das erlebt er auch bei den großen Feuerwerksspektakeln, die er mit seinem Vater und seinem Bruder schon ausgerichtet hat. Ihre Feuershows kamen unter anderem bei Konzerten von AC/DC und Tina Turner zum Einsatz. Obwohl Großfeuerwerke die Kernkompetenz der Firma seien, will Berner den Hobby-Feuerwerkern an Silvester „eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten.“

Vulkane und Sonnenräder für Hund und Katz

Gerade Tierbesitzer machen sich beim Feuerwerk viele Gedanken. Denn dass laute Böller und Raketen auf Hunde und Katzen bedrohlich wirken, ist Berner bewusst. Böller, China-Kracher und anderes lautes Feuerwerk versetzt Tiere in Panik. „Doch es gibt Fontänen, Sonnenräder und Vulkane, die wenig Geräusche machen und die Tiere nicht so erschrecken.“ Inzwischen böten die Hersteller auch Raketen an, die für Tiere keinen unerträglichen Lärm machen. Nach Berners Eindruck hat sich „das Bewusstsein in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Auch bei Familien mit kleinen Kindern sind diese leisen Alternativen attraktiv.“

„Feuerwerke für Jugendliche, die besonders sicher sind, bieten wir ebenfalls an“, sagt Marcel Berner. Der Profi erinnert sich gut daran, wie spannend es für ihn in der Kindheit war, Feuerwerke zu erleben und auch mal selbst zünden zu dürfen. So gibt es besondere Artikel, die bereits ab zwölf Jahren zugelassen sind. Mit Knallerbsen und Bodenwirbeln darf der Nachwuchs auch selbst üben. Auch bunte Effekte sind bei den Jugendlichen gefragt. „Es geht darum, Feuerwerke spielerisch zu erleben“, bringt Berner das Ziel auf den Punkt.