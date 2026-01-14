Profi des VfB Stuttgart: „Nötigt mir Respekt ab“ – warum sich alle beim VfB für Nikolas Nartey freuen

„Nötigt mir Respekt ab“ – warum sich alle beim VfB für Nikolas Nartey freuen

21 Endlich das erste Bundesligator: Nikolas Nartey bejubelt seinen Treffer zum 3:2 gegen Eintracht Frankfurt. Foto: Baumann/Julia Rahn

Mit seinem Treffer zum 3:2 gegen Eintracht Frankfurt krönt Nikolas Nartey seine Comeback-Geschichte – und gibt damit auch seinem Trainer Recht.











Link kopiert

Ermedin Demirovic durfte nach dem 3:2 des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt eine Geschichte erzählen, die durchaus beeindruckend war. Mehrere Monate fehlte der Angreifer der Stuttgarter verletzt, nun ist er wieder fit – und traf gleich bei seinem ersten Startelfeinsatz. Von ganz vielen Emotionen berichtete er danach. Aber: Er erzählte auch noch eine andere Geschichte.