Profi des VfB Stuttgart: Nachnominiert? Angelo Stiller offenbar mit unverhoffter DFB-Chance

1 Doch wieder bei der Nationalmannschaft? Angelo Stiller könnte nachrücken. Foto: Baumann/Volker Mueller

Angelo Stiller vom VfB Stuttgart ist am vergangenen Donnerstag nicht für die Nationalmannschaft nominiert worden. Nun ergibt sich aber offenbar unverhofft eine neue Chance.











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Gerade hatte Angelo Stiller das 1:0 des VfB Stuttgart beim FC Augsburg vorbereitet – Deniz Undav traf –, da machte auf der Tribüne der WWK-Arena eine spannende Nachricht die Runde. Offenbar gehört der Mittelfeldstratege des VfB nun doch zum Aufgebot der deutschen Fußbal-Nationalmannschaft für die anstehenden Länderspiele. Am kommenden Freitag spielt das DFB-Team in Basel gegen die Schweiz. Am Montag darauf in Stuttgart gegen Ghana.

Angelo Stiller war ursprünglich vom Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für den 26 Mann starken Kader nominiert worden. Damit sanken auch Stillers Chancen auf die Teilnahme an der WM im Sommer erheblich. Nagelsmann begründete den Verzicht damit, dass er den Stuttgarter nicht in der Startformation sehe – und dieser nicht unbedingt ein Mann für eine ander Kaderrolle sei.

In der Anfangsformation der Nationalmannschaft plant der Bundestrainer eher mit Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic (beide FC Bayern). Aber der Youngster der Münchner fehlt nun womöglich verletzt. Wegen Schmerzen im Hüftbeuger verpasste der Mittelfeldspieler am Samstag das 4:0 der Bayern gegen den 1. FC Union Berlin.

Nach Informationen der „Bild“ plant Julian Nagelsmann für diesen Fall eben doch mit Angelo Stiller. Der hätte dann im Kreise der Nationalmannschaft doch eine unverhoffte Chance, Werbung in eigener Sache zu machen.