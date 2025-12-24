1 Gemeinsam ein Herz für Kinder: VfB-Profi Deniz Undav (li.) und der Youtuber Diyar. Foto: IMAGO/HMB-Media

Deniz Undav hat sich mit dem Youtuber Diyar Acar zusammengetan und schwer kranken Kindern mit einem Besuch eine große Freude bereitet.











Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Familien kommen zusammen und verbringen besinnliche Tage miteinander. Für manche Familien ist diese Zeit jedoch besonders belastend: Schwer kranke Kinder verbringen die Feiertage teilweise sogar im Krankenhaus.

Um den betroffenen Kindern eine Freude zu bereiten, besuchte VfB-Stuttgart-Profi Deniz Undav gemeinsam mit dem YouTuber Diyar Acar das Universitätsklinikum Frankfurt. In einem Video auf dem YouTube-Kanal von Diyar überreichen die beiden den Kindern Geschenke wie Bälle, Trikots und Spielkonsolen. Zudem sprechen Undav und Diyar mit dem Klinikpersonal und machen auf die Unterstützung für krebskranke Kinder in Frankfurt aufmerksam.

Der sonst oft als Spaßvogel bekannte VfB-Profi zeigte sich dabei von seiner emotionalen Seite. Es falle ihm schwer, damit klarzukommen, so Undav, der nach dem Besuch betonte: „Es war schon hart, muss ich sagen. Sehr hart.“ Den Kindern aber bereitete er in jedem Fall eine große Freude.