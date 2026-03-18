Profi des VfB Stuttgart: DFB-Kader – Angelo Stiller wohl wieder nicht dabei

1 Angelo Stiller im VfB-Heimspiel gegen RB Leipzig. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt, mit welchen Spielern er die kommenden Länderspiele angeht. Ein Profi des VfB Stuttgart schaut wohl wieder in die Röhre.











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Beim VfB Stuttgart ist er DER Taktgeber – und der Trainer Sebastian Hoeneß verzichtet so gut wie nie auf Angelo Stiller. Zumal die Weiß-Roten derzeit auch wieder eine sehr erfolgreiche Saison spielen. Dennoch fällt es einem anderen Trainer wohl deutlich leichter, den Mittelfeldstrategen außen vor zu lassen.

Wenn an diesem Donnerstag der Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die kommenden beiden Länderspiele benennt, wird Stiller wohl erneut nicht dabei sein. So berichtet es am Mittwochabend die „Bild“. Damit hätte der 24-Jährige auch schlechte Karten im Rennen um eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, in Mexiko und Kanada.

Denn die beiden Spiele – am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana – sind die letzten Tests vor der Nominierung des WM-Kaders. Und Nagelsmann hat schon angedeutet, dass er nach diesem Block nicht mehr viele Änderungen vornehmen wird. Kürzlich hatte er sich zudem über die Position im zentralen Mittelfeld geäußert – und dabei Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic (beide FC Bayern) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund) als aussichtsreiche Kandidaten genannt. Nicht Angelo Stiller.

Der gehörte zwar schon einmal zu Nagelsmanns Auserwählten, wurde aber schon im Herbst 2025 enttäuscht, als er überraschend nicht für die damaligen Länderspiele nominiert worden war. Dass er diese Enttäuschung ausgerechnet am Tag des Europa-League-Spiels mit dem VfB gegen Feyenoord Rotterdam verdauen musste, stieß bei den Stuttgarter Verantwortlichen auf Unverständnis.

Deniz Undav hat beste Chancen

Beim VfB blickt man nun gespannt auf die neuerliche Nominierungsrunde. Jamie Leweling dürfte sicher dabei sein (obwohl er aktuell leicht angeschlagen ist), auch Deniz Undav hat beste Chancen. Ebenso Alexander Nübel, der Torhüter. Darüber hinaus macht sich Maximilian Mittelstädt Hoffnungen. Außenseiterchancen haben Josha Vagnoman und Chris Führich. Auch Jeff Chabot wurde schon gehandelt.