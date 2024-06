Profi des VfB Stuttgart bei der EM 2024: Droht Maximilian Mittelstädt jetzt ein Platz auf der Bank?

1 Wechsel in Minute 61: David Raum kommt für Maximilian Mittelstädt (li.). Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Jan Huebner

David Raum, der Konkurrent des Stuttgarter Linksverteidigers, betreibt als Joker gegen die Schweiz Werbung in eigener Sache – mit welchen Folgen?











Der VfB Deutschland stand nicht auf dem Platz, als in der Frankfurter Arena am Stadtwald das geschlossene Dach abzuheben drohte. Das späte Tor zum 1:1 und den Orkan der Emotionen danach erlebten der baldige Dortmunder Waldemar Anton, Chris Führich und Deniz Undav als nicht eingewechselte Spieler als Teil der großen deutschen Jubeltraube – in deren Richtung auch Maximilian Mittelstädt sprintete. Und zwar auch von der Bank aus. Der Stuttgarter Linksverteidiger legte beim 1:1 gegen die Schweiz am Sonntagabend seinen bisher schwächsten EM-Aufritt hin. Es war längst nicht alles schlecht, was der Abwehrmann machte und versuchte auf dem Platz. Vieles aber ging schief, es war ein unglücklicher Abend. In der 61. Minute wurde Mittelstädt ausgewechselt. Nicht mehr, nicht weniger.