1 So soll das Klimawerk von Cellcentric einmal aussehen Foto: Cellcentric/Weilheim

Die Grundstücksverkäufe im neuen Gewerbepark Rosenloh in Weilheim (Kreis Esslingen) verlaufen offenbar schleppend. Damit gerät der geplante Bau einer der größten Brennstoffzellen-Produktionsstätten in Europa in Gefahr.















„No news is good news – keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten“ besagt ein Sprichwort. Im Fall der geplanten Ansiedlung des Brennstoffzellenherstellers Cellcentric im neuen Gewerbegebiet Rosenloh in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) gilt diese Weisheit allerdings nicht. Dort will das Unternehmen, ein Joint Venture von Daimler Truck und Volvo, ein so genanntes Klimawerk errichten, das eine der größten europäischen Produktionsstätten für die moderne Technologie werden soll.