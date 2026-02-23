Probleme mit der E-Akte: Brisante Strafanzeige bleibt wochenlang unbemerkt
1
So klappt es sicher: der Briefkasten bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Flächendeckend arbeitet die Justiz im Land neuerdings mit der elektronischen Akte. Doch die Technik hat noch Tücken, wie ein Vorgang bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart zeigt.

Die Justizministerin war mächtig stolz auf den Erfolg nach zehn Jahren der Umstellung. Als erstes Bundesland, verkündete Marion Gentges (CDU) im Dezember, habe Baden-Württemberg die elektronische Akte an allen Gerichten und Staatsanwaltschaften eingeführt. Flächendeckend sei die Justiz mit ihren etwa 11 000 Beschäftigten nun digital aufgestellt, zuletzt habe man auch alle Strafsachen vollständig digitalisiert. Damit sei der Südwesten „bundesweit Vorreiter“ und behaupte seine „Spitzenposition“, jubilierte Gentges.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.