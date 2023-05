Umfrage ab 17. Juni Wie sauber ist es in Stuttgart?

Die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) möchte eine repräsentative und wissenschaftlich begleitete Studie zum Thema Sauberkeit in Stuttgart durchführen. Alle Bürger dürfen teilnehmen. Los geht es am 17. Juni, am internationalen Tag der Müllabfuhr.