Land unter in den Stuttgarter Notaufnahmen

Die Notaufnahmen der Krankenhäuser in Stuttgart werden geradezu überrannt. Immer häufiger melden sich Kliniken deshalb in der Leitstelle ab. Ärzte und Rettungsdienst wissen dann nicht wohin mit den Patienten.















Markus Klett wählt deutliche Worte. „Wir haben ein gravierendes Problem, das sich in den vergangenen Monaten wieder verschärft hat“, sagt der Vorsitzende der Stuttgarter Ärzteschaft. Verschiedene Krankenhäuser in der Landeshauptstadt meldeten sich je nach Belegungsgrad ab und nähmen dann keine Patienten mehr auf. Das passiere oft nachts, manchmal aber auch schon mittags und betreffe zeitweise den Großteil der Kliniken. „Dadurch entstehen lästige und auch gesundheitlich nicht vorteilhafte Verzögerungen und Umwege“, so Klett.