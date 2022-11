1 Vor allem im O2-Netz kam es zu Störungen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Am Donnerstag kam es bundesweit zu Störungen der Mobilfunknetze. Insbesondere O2 war betroffen. Erst am Abend gab es Entwarnung.















Nach bundesweiten Störungen in den Mobilfunknetzen haben mehrere Landesbehörden am späten Donnerstagabend Entwarnung gegeben. Aus Berlin verlautete, es seien keine Störungen für die Hauptstadt mehr bekannt. Die Feuerwehr in Bremen meldete, die Beeinträchtigungen seien weitgehend behoben.

Zuvor hatten die Behörden auch in Baden-Württemberg vor dem Ausfall des Notrufs gewarnt. Von den Störungen könnten der Notruf zu Feuerwehr und Polizei betroffen sein. So meldete Hamburg einen „Ausfall der Notrufe“. Die Polizei der Hansestadt erklärte am Donnerstagabend im Online-Dienst Twitter, die Störungen beim Telefonanbieter seien „zum Teil behoben worden“.

Vor allem das O2-Netz war betroffen. Am Abend sagte ein Firmensprecher, die Techniker hätten das Netz stabilisiert und die Verfügbarkeit bis auf wenige Nacharbeiten wiederhergestellt. Die Störung sei „nahezu vollständig behoben“.