Probephase endet: Finale Entscheidung über neue Flugroute fällt am 6. Mai

Finale Entscheidung über neue Flugroute fällt am 6. Mai

1 Der Probebetrieb auf der neuen Flugroute in Richtung Süden endete am 22. Februar. Nun werden die Messergebnisse ausgewertet. Foto: Horst Rudel

Nach einem Jahr Probebetrieb sind die Fronten im Streit um die neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen verhärtet. Die Flugsicherung wertet derzeit die Ergebnisse aus. Am 6. Mai will die Fluglärmkommission beschließen, wie es weitergehen soll.











Nach dem Ende des Probebetriebs auf der neuen Flugroute in Richtung Süden bleibt die Zahl der Flüge zunächst auf ein bis zwei pro Stunde beschränkt. „Dieses Vorgehen wurde als hilfreich empfunden, um ein ‚Hin und Her’ mit unterschiedlichen Verfahren oder Nutzungen zu vermeiden“, sagt Ute Otterbein, die Pressesprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) in Langen. Am 6. Mai tagt die Fluglärmkommission, um erneut über die Zukunft des Verfahrens zu beschließen. Sehr kritisch fällt die Bilanz des einjährigen Flugbetriebs bei der Bürgerinitiative „Vereint gegen Fluglärm“ aus.