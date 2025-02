Probealarm in der Wilhelma: Warum der Zoo für 20 Minuten komplett geschlossen war

Probealarm in der Wilhelma

6 Die Wilhelma hat einen Probealarm getestet. Die Annahme: ein Gorilla ist ausgebrochen. Foto: Wilhelma/Wilhelma

Mancher Besucher war am Montag irritiert, als er in die Wilhelma gehen wollte und nicht eingelassen wurde. Denn der Stuttgarter Zoo war kurzfristig nicht mehr zugänglich.











Kurz nach 11 Uhr ging nichts mehr vor der Wilhelma. Ein Vater mit seinen beiden Kindern wollte den Zoo besuchen, doch plötzlich war das Tor zu. Er stand in der Besucherschlange am Eingang und musste zunächst warten. Ein Tier sei ausgebrochen, welches erst eingefangen werden müsse, hieß es. Doch nach etwa 20 Minuten waren die Türen des Zoos wieder offen.

Was war geschehen? Die Nachfrage bei der Wilhelma ergab: Es handelte sich um einen Probealarm. Dabei wird in dem Zoo ein Ernstfall geprobt, der nicht angekündigt ist. Am Nachmittag war klar: es wurde ein Gorilla-Ausbruch geübt.

Erfolgreicher Gorilla-Ausbruch simuliert

Dieses Jahr nun wurde nach Angaben des Zoos erfolgreich ein Gorilla-Ausbruch simuliert. Auch wenn es sich bei dem „Gorilla“ um einen Mitarbeiter im Affenkostüm handelte, sei dennoch das Szenario mit größter Authentizität geprobt worden, heißt es in einer Mitteilung der Wilhelma. Die Übung habe wichtige Erkenntnisse über die Teamarbeit und Reaktionsfähigkeit in Notfallsituationen gebracht. Dank des professionellen Einsatzes der Mitarbeitenden habe der „Gorilla“ erfolgreich mit einem Betäubungsblasrohr sediert und die Gefahrensituation entschärft werden können. Auch die Besuchenden hätten die Anweisungen ernst genommen und hervorragend kooperiert.

Probealarme auch 2024 und 2023 im Zoo

Schon im vergangenen Jahr hatte es solch einen Alarm gegeben, bei dem auch erstmals eine neue Warn-App zum Einsatz gekommen war. So hatte es am 29. Februar 2024 geheißen, dass ein Bär entlaufen ist. Nach Auslösung des von der Direktion der Wilhelma geplanten, aber nicht angekündigten Alarms wurden die Mitarbeitenden per Smartphone alarmiert und erhielten Handlungsanweisungen. Es galt, den betreffenden Bereich der Wilhelma umgehend zu evakuieren und abzusperren: Im vergangenen Jahr war es der Bereich zwischen Menschenaffenhaus und dem Asiatischen Schaubauernhof. Nur 15 Minuten nach Auslösung des Alarms war die Notfallübung beendet.