3 Die Kostümierung als Mexikanerinnen mit Sombreros hat seitens der Buga-Verantwortlichen Kritik hervorgerufen. Foto: AWO

Kostüme eines Seniorinnen-Ballets haben auf der Bundesgartenschau in Mannheim für Streit gesorgt. Unsere Autorin Zoë Schäuble findet ein Verbot solcher Kostüme richtig, Christian Gottschalk nicht. Wo beginnt kulturelle Aneignung?















Doch noch geeinigt haben sich die Verantwortlichen der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim und die Tanzgruppe AWO-Ballett Rheinau. Die als zu „klischeehaft“ empfundenen Kostüme für geplante Auftritte des Seniorinnen-Balletts auf der Bundesgartenschau in Mannheim hatten im Vorfeld für einigen Wirbel gesorgt. Unter anderem die Kostümierung als Mexikanerinnen mit Sombreros habe seitens der Buga-Verantwortlichen Bedenken hervorgebracht und den Vorwurf laut werden lassen, die Tanzgruppe verletzte die „interkulturelle Sensibilität“ indem sie mit Sombreros bekleidet, in japanische Kimonos oder indische Saris gewandet, die Zuschauer der Show „Weltreise in einem Traumschiff“ in vermeintlich ferne Welten entführt. Die monierten Kostüme hatten in der Show bestimmte Länder symbolisieren sollen, hatten die Tänzerinnen verdeutlicht.