Pro und Contra: Wie sinnvoll ist eine Verpackungssteuer in Esslingen?

Wie sinnvoll ist eine Verpackungssteuer in Esslingen?

1 Einwegbecher werden in Tübingen bereits besteuert – ob eine Verpackungssteuer in Esslingen kommt, wird noch diskutiert. Foto: dpa

Die Stadt Esslingen schlägt eine Steuer auf Einwegverpackungen vor, um den Müll einzudämmen. Doch nicht alle halten das für eine gute Idee.











Der Müll in der Stadt muss weniger werden, findet man im Esslinger Rathaus. Deshalb hat die Stadtverwaltung die Einführung einer Verpackungssteuer vorgeschlagen, die für Einwegverpackungen gelten soll. Im Gemeinderat ist man uneins darüber, ob eine solche Steuer hilfreich ist. Auch unter Experten ist umstritten, ob eine Verpackungssteuer effizient zur Müllvermeidung beiträgt oder aber vor allem für mehr Bürokratie sorgt.