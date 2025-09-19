Pro und Contra Stadtleben: Nützlich oder nervig? „Zu-verschenken-Kisten“ am Straßenrand

14 Was gibt es im Zu-verschenken-Karton? Nagellack, Aufkleber, Krimskrams. Das Goldband könnte noch nützlich sein. Foto: Judith A. Sägesser

Immer mehr Leute in Stuttgart stellen „Zu-verschenken-Kisten“ vor ihre Tür. Tolles Konzept, sagen die einen. Nervt, sagen die anderen. Ein Meinungsaustausch.











Beim Stadtspaziergang oder auf dem Fußweg zur Bahn stehen sie plötzlich vor einem am Straßenrand, auf Stromverteilerkästen, Mäuerchen, Vorsprüngen oder auf Fensterbänken: „Zu-verschenken-Kisten“. Immer häufiger tauchen sie auf, die mal schönen, mal zerschlissenen Boxen, in denen sich befindet, was jemand anderes nicht mehr braucht. Man weiß nicht, wer dieser Andere ist. Nur das Haus, vor dem das Kistchen steht, gibt einen kleinen Eindruck. Vielleicht.