8 Prorussischer Protest unterm Fernsehturm – dann folgt ein Korso durch die Stadt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

200 Fahrzeuge mit Russlandfahnen rollen im Protestkonvoi durch Stuttgart – mit einem ganz anderen Blick auf die Kriegsereignisse in der Ukraine.















Link kopiert

Wird in diesem Text die Wahrheit stehen? Oder bloß Fake-Propaganda der Medien über den Ukraine-Konflikt? Das ist immer wieder zu hören unter den mehreren Hundert Menschen mit Wurzeln in Russland oder Kasachstan, die sich am Samstagnachmittag auf dem Stadionparkplatz auf der Waldau versammelt haben, um mit 200 Autos im Korso durch die Stadt fahren. Sie sehen sich in die Ecke gedrängt, beklagen Diskriminierung und gar eine „Russophobie“.