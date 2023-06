Pro & Contra zum Streit in Stuttgart

1 Wer darf hier und wann genau feiern im Stuttgarter Supersommer 2024? Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner/ | Daniel Jüptner

Seit Tagen streiten sich die Stadt und die Jazz Open um den Schlossplatz während der Fußball-EM 2024. Am Freitag treffen sich erneut die Beteiligten im Finanzministerium, um eine Lösung zu finden. Ein Pro & Contra von Kathrin Haasis und Uwe Bogen















Link kopiert

OB Frank Nopper und Jazz Open-Chef Jürgen Schlensog haben sich bereits heftig attackiert um die Frage, ob im Sommer 2024 der gesamte Schlossplatz dem Fanfest der Fußball-EM gehört soll oder ob das Musikfestival in den Ehrenhof darf. In der Stadt wird hitzig darüber diskutiert. Auch in unserer Redaktion sind die Meinungen dazu kontrovers.