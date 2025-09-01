Privilegien der Staatsdiener: Beamte: Auf Kindersegen folgt Geldregen
1
Hüter von Beamten-Privilegien: das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Foto: imago/U. J. Alexander

Kinder lohnen sich für Beamte auch finanziell. Vom dritten Kind an gibt es im Land fast 1000 Euro Zuschlag monatlich. „Kaum nachvollziehbar“, rügt der Steuerzahlerbund.

Die Mail an den Bund der Steuerzahler trug den Betreff „Beamtenbesoldung, Missstände“. Er sei selbst Beamter in Baden-Württemberg, schrieb der lieber anonym bleibende Absender. Doch dass die ohnehin gut bezahlten Staatsdiener für das dritte und jedes weitere Kind 980 Euro pro Monat zusätzlich erhielten, erscheine ihm „völlig unverhältnismäßig“. Rein finanziell betrachtet könne weiterer Nachwuchs damit lukrativer sein als eine Beförderung. Warum Beamtenkinder überhaupt derart bevorzugt würden, lautete sein Schlusssatz, sei „nicht vermittelbar – sage ich als Beamter“.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.