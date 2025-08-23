Privatmuseum in Mettingen: Schätze eines Handwerkerlebens
1
Reinhold Miller in der Metzgerei Foto: Marion Brucker

Reinhold Miller hat drei Meisterausbildungen absolviert und jahrzehntelang als Handwerker gearbeitet. In seinem Museum zeigt er besondere Exponate aus dieser Zeit.

Reinhold Miller weist auf drei Urkunden an der Wand in seinem Museum in der Schenkenbergstraße in Esslingen-Mettingen. „Das sind meine Meisterbriefe“, sagt der fast 87-Jährige. Den ersten machte er 1971 als Klempner, den zweiten 1974 als Gas- und Wasserinstallateur und den dritten 1975 für das Zentralheizungs- und Lüftungsbauer. „Ich war schon immer wissbegierig“, sagt er über seine Motivation und fügt stolz hinzu: „Im November bekomme ich meinen dritten Goldenen.“ Ein außergewöhnliches Jubiläum: Es gäbe wohl kaum einen zweiten, dem so viele Goldene Meisterbriefe überreicht würden. Noch heute hilft der 87-Jährige seinem Sohn, der seinen Handwerksbetrieb weiterführt und in dessen Haus das Museum Heimatverein Esslingen seit Gründung 2012 untergebracht ist. Die Stadt habe damals abgewunken, als er es im alten Bahnhof von Mettingen einrichten wollte. „Jetzt fällt er zusammen“, meint Miller, Vorsitzender des Vereins, bedauernd.

