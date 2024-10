Privates Gymnasium Esslingen: Wo Schüler wahrgenommen und unterstützt werden

1 Kleine Klassen, weiße Wände, mit Folien beklebte Fenster, einzelne Tische auf Abstand – am Privaten Gymnasium Esslingen ist das Lernumfeld möglichst reizarm gestaltet. Foto: Gaby Weiß

Das Private Gymnasium Esslingen gibt Kindern und Jugendlichen mit besonderem Betreuungsbedarf Halt und setzt dabei auf Struktur und Konsequenz. Viele der eigens entwickelten Unterrichtskonzepte könnten auch an Regelschulen funktionieren.











Von Klassengrößen mit maximal 15 Schülern können Regelschulen aus Personal- und Kostengründen meist nur träumen. Am Privaten Gymnasium Esslingen (PGE), das durch eine Stiftung getragen wird, ist dieser Traum Wirklichkeit. Dort können Kinder und Jugendliche mit besonderem Betreuungsbedarf in kleinen Klassen Abitur machen: Sie haben die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom ADHS, weisen Störungen im Autismus-Spektrum auf, leiden unter extremer Schulangst, an einer Zwangsstörung oder waren zuvor Schulverweigerer. Das PGE-Team hat für seine Schülerinnen und Schüler Rahmenbedingungen, Unterrichtsformen und didaktische Konzepte entwickelt, die auch an Regelschulen funktionieren können.