Die Prinzessinnen Eugenie (links) und Beatrice sehen sich in Balmoral die Blumen und Briefe an, die Trauernde vor den Toren des schottischen Landsitzes der Queen hinterlassen haben.

Einmal mehr ist es Prinzessin Eugenie, die die persönlichsten Abschiedsworte an die Queen richtet. Diesmal schreibt sie den rührenden Brief zusammen mit ihrer Schwester, Prinzessin Beatrice.















Es ist vielleicht der persönlichste Abschiedstext und die Prinzessinnen Eugenie und Beatrice haben sich Zeit für ihn genommen: Am Sonntag, zehn Tage nach dem Tod von Queen Elizabeth II., meldeten sich ihre Enkelinnen auf dem Instagram-Profil von Eugenie zu Wort – mit emotionalen Worten für ihre „Grannie“.

„Our dearest Grannie“, beginnt der Brief der Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. „Wir konnten nicht viele Worte finden, seit du von uns gegangen bist. Es gab Tränen und Lachen, Schweigen und Gespräche, Umarmungen und Einsamkeit und eine kollektive Sehnsucht nach dir, unserer geliebten Queen und Grannie.“

„Wir alle vermissen dich schrecklich“

Auch sie hätten gedacht, die Queen werde für immer da sein, schreiben Beatrice und Eugenie – „und wir alle vermissen dich schrecklich.“ Elizabeth II. sei ihre Matriarchin gewesen, „die liebende Hand auf unserem Rücken, die uns durch diese Welt führte.“ Von ihrer Großmutter hätten sie beide so viel gelernt.

„Alles, was wir dir für den Moment sagen wollen, Grannie, ist Danke. Danke, dass du uns zum Lachen gebracht hast, dass du uns immer mit einbezogen hast.“ Die Prinzessinnen erinnern sich an gemeinsames Himbeeren und Heidekraut pflücken und an gemeinsame Teekränzchen. „Du weißt gar nicht, welchen Einfluss du auf unsere Familie hattest und auf so viele Menschen auf der ganzen Welt. Die Welt trauert um dich und die Ehrungen würden dich zum Lächeln bringen.“

„Wir sind so glücklich, dass du nun wieder bei Großpapa bist“, schreiben Beatrice und Eugenie. „Goodbye dear Grannie“, endet der Brief. „Es war die größte Ehre unseres Lebens, deine Enkelinnen zu sein und wir sind so stolz auf dich.“

Ihr „dear Uncle Charles, the king“ werde im Sinne der Queen weitermachen, schreiben die Nichten von Charles III. und schließen mit „God save the King“ und „In Liebe, Beatrice und Eugenie“.

Ungewöhnlich persönlich

Es ist ungewöhnlich für Mitglieder der britischen Königsfamilie, so persönliche Einblicke zu geben. Prinzessin Eugenie tut das nicht zum ersten Mal. Bereits im Juni zum „Platinum Jubilee“ – dem 70. Thronjubiläum der Queen – hatte sie einen emotionalen Text über ihre Großmutter veröffentlicht. In einem Artikel für das britische Wochenmagazin „The Spectator“ schrieb die 32-Jährige von der „Geduld, Ruhe und Freundlichkeit“ der Monarchin und über deren „Fähigkeit, über sich selbst zu lachen und dem Funkeln in den Augen“.

Als 2021 ihr Großvater Prinz Philip starb, schrieb sie auf ihrem Instagram-Account einen emotionalen Abschiedsbrief, der mit „Liebster Opa, wir alle vermissen dich“ begann.

Beatrice und Eugenie haben zwar Prinzessinnentitel, sind aber keine „working Royals“, sondern gehen ihrer eigenen Karriere nach. Beide sind verheiratet und haben jeweils ein Kind. Beatrice ist die Nummer neun der britischen Thronfolge, Eugenie die Nummer elf – hinter ihrer einjährigen Nichte Sienna.