25 Das ist Prinzessin Kate in jungen Jahren – ... Foto: AFP/HANDOUT/The Middleton Family

Am Wochenende hat Prinzessin Kate ein Babyfoto von sich auf Instagram geteilt. Die Ähnlichkeit zu ihrem jüngsten Sohn Prinz Louis ist groß.















Link kopiert

„Sehe ich das bloß oder ist da eine große Ähnlichkeit zwischen Prinzessin Kate und Prinz Louis?“ „Louis ist Ihr Zwilling!“ „Ich habe zuerst gedacht, das sei Louis!“ So lauten die Kommentare unter dem Foto, das Prinzessin Kate am Wochenende auf Instagram gepostet hat. Es zeigt die Frau von Prinz William als Baby – gemeinsam mit ihrem Vater Michael Middleton.

Und tatsächlich: Sieht man sich Fotos von Prinz Louis als Baby an, wird die Familienähnlichkeit offensichtlich.

Louis ist ein „echter Middleton“, gleicht optisch sowohl seiner Mutter als auch seinem Großvater Michael – während sein großer Bruder Prinz George eher nach der Windsor-Seite kommt. In Prinzessin Charlotte sehen dagegen viele eine „kleine Queen“. Tatsächlich: Schaut man sich Kinderbilder der jungen Elizabeth an, erinnert sie tatsächlich an ihre Urenkelin. Angeblich ist sie auch ähnlich willensstark.

Noch mehr royale Familienähnlichkeiten sehen Sie in unserer Bildergalerie!