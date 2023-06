22 Von ihrem ersten „Trooping the Colour“ (links) bis zum „Platinum Jubilee“ (rechts) – Kates Looks im Zeitraffer. Foto: Imago/Paul Marriott/iImages/PA Images

„Trooping the Colour“, die Geburtstagsparade für den Monarchen, ist ein Höhepunkt im royalen Jahr. Entsprechend schick machen sich die Windsors. Ein Blick auf die Outfits von Prinzessin Kate.















Britischer „pomp and circumstance“ in Vollendung: Das ist „Trooping the Colour“, die traditionelle Geburtstagsparade für den Monarchen. An diesem Samstag steigt das erste „Trooping the Colour“ zu Ehren des neuen Königs Charles III. Er selbst wird hoch zu Ross bei der Parade mitreiten, wie sein Sohn Prinz William.

Die meisten weiblichen Mitglieder seiner Familie – eigentlich alle außer seiner Schwester, der „Princess Royal“ Anne, die sich das Reiten nicht nehmen lässt – fahren in Kutschen bei der Militärparade mit. Angenehmer Nebeneffekt: Modeinteressierte haben so einen Blick auf die farbenfrohen sommerlichen Outfits der royalen Damen.

Prinzessin Kate ist bei „Trooping the Colour“ immer für elegante Looks gut. In der Vergangenheit trug die 41-Jährige oft schicke Mantelkleider in hellen, freundlichen Farben – meist von ihrem Go-to-Modehaus Alexander McQueen. Auf die Entwürfe von Chefdesignerin Sarah Burton setzt Kate oft, wenn der Anlass ein großer ist. Nicht fehlen darf dazu natürlich ein möglichst schräg auf dem Kopf sitzender Hut oder, die Mini-Version, ein Fascinator. Oft ist der von Philip Treacy, dem Hutmacher, dem die Royals vertrauen.

Dieses Jahr ist Kates elftes „Trooping the Colour“. Zwei Mal, in den Coronajahren 2020 und 2021, musste die Parade ausfallen.

In unserer Bildergalerie schauen wir zurück auf die zehn „Trooping the Colour“-Looks der heutigen Prinzessin von Wales – von 2011 bis 2022!