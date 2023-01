9 Spaß mit einer echten Prinzessin: Kate unterhält eine ganze Bande von Kindergartenkindern. Foto: IMAGO/i Images/ i-Images

Die Prinzessin von Wales besucht einen Kindergarten – und stürzt sich gleich mitten in die Aktion. Dabei hat Kate auch keine Hemmungen, sich die Hände schmutzig zu machen.















Link kopiert

Masken ausschneiden und in der Matschkiste buddeln – Prinzessin Kate hatte am Mittwoch einen unbeschwerten Termin zu absolvieren: Die Prinzessin von Wales, Frau des britischen Thronfolgers William, besuchte eine Kita, die Foxcubs Nursery im englischen Luton.

Kinder unterhalten ist keine Aufgabe, die der dreifachen Mutter gänzlich fremd sein dürfte. So stürzte sich die 41-Jährige auch gleich ins Getümmel, bemalte mit den Kindern Häschenmasken, setzte sich zu zwei Kleinen, die eifrig dabei waren in einer Matschkiste zu buddeln und unterhielt sich angeregt mit den etwa Dreijährigen. Sie griff auch selbst beherzt in den Sandmatsch. Anschließend sprach sie auch mit den Erzieherinnen und Erziehern der Einrichtung und Eltern, deren Kinder in den Kindergarten gehen.

Prinzessin Kate setzt sich seit Jahren für das Wohlbefinden von jungen Familien und für frühkindliche Förderung ein.

Kate trägt Orange

Für den Besuch bei den Allerkleinsten setzte die 41-Jährige auf einen Look in einer fröhlichen Farbe – in der man sie aber nur selten sieht: Kate trug einen Strickrock mit passendem Oberteil in Orange. Das Outfit passte farblich auch gut zum Namen des Kindergartens: „Foxcubs“ heißt auf Deutsch „Fuchsjunge“.

Die königliche Familie macht weiter wie gehabt, obwohl sie nach den Anfang Januar veröffentlichten Memoiren von Prinz Harry unter Druck steht. Prinz William besuchte am Dienstag die Organisation „Together As One (Aik Saath)“ in Slough – und stellte sich dort zusammen mit Freiwilligen in die Küche. Dort gab er zu, dass er kein guter Koch sei. „Aber Catherine ist echt gut“, sagte der Prinz von Wales über seine Frau.