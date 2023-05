5 Was blitzt da unter dem Blazer hervor? Prinzessin Kate setzt auf Feinripp. Foto: AFP/KIN CHEUNG

Auch in Großbritannien ist das Wetter gerade nicht so, wie man es sich vom Mai wünschen würde. Doch Prinzessin Kate bringt in Sonnengelb den Frühling. Spannend ist aber besonders, was sie drunter trägt.















„Feinripp – das hat mein Vater schon getragen“ sang Die Kleine Tierschau 1991. Mit dem 90er-Revival kommt die Rechts-Links-Maschenware zurück in unsere Kleiderschränke. Sogar echte Prinzessinnen tragen Feinripp jetzt wieder, und – Achtung, Klischee – nicht mehr nur Männer vor dem Fernseher, die ihn mit den Accessoires Bierdose und Fernbedienung kombinieren.

Prinzessin Kate trug am Dienstag bei einem Termin in Bath ein Feinripp-Shirt unter einem sonnengelben Blazer. Den erkannten Modeblogger als ein Stück der britischen Kleidermarke LK Bennett. Dazu kombinierte die 41-Jährige weiße Hosen und die (nachhaltigen) Turnschuhe ihres Vertrauens: Weiße Veja-Sneaker mit goldenem V.

Feinripp erlebt zur Zeit seine x-te Wiedergeburt. In den 1950er Jahren trugen ihn die ganz coolen, etwas gefährlichen Typen, die nuschelnd und mit Kippe im Mundwinkel den Mädchen das Herz stahlen: James Dean zum Beispiel oder Marlon Brando.

Mit dem Grunge kam der Feinripp

In den 1990er Jahren kam mit dem Grunge auch das weiße Feinripp-Unterhemd wieder. Nirvana-Sänger Kurt Cobain oder „Reality Bites“-Herzensbrecher Ethan Hawke trugen es unterm übergroßen Holzfällerhemd. Feinripp war aber nicht nur was für Jungs: Die 90er-Ikone Winona Ryder kombinierte die Shirts zu langen Blümchenröcken und derben Boots, in der Sitcom „Friends“ stahl Jennifer Aniston als Rachel in Feinripp-T-Shirt und Jeans-Latzhose nicht nur Ross (David Schwimmer) das Herz, sondern halb Amerika.

Mit Prinzessin Kate hat es der Feinripp jetzt also sogar in den Kensington Palace geschafft. Und noch ein Royal ist ein Fan der Rechts-Links-Masche: Herzogin Meghan kombiniert weißen Feinripp zum Bouclé-Jäckchen und Ballerinas.