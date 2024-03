1 Kate ist im Königreich beliebt. Foto: dpa/Geoff Pugh

Ein ganzes Königreich stellt sich hinter die an Krebs erkrankte Kate. Als sie ihr Schweigen bricht, schlägt die Stimmung im Königreich vollkommen zu ihren Gunsten um.











Es war ihre erste „Ansprache an die Nation“ – auf einer Parkbank in Windsor, von Narzissen umgeben. Aber nach wochenlang umher schwirrenden Gerüchten und übelsten Kommentaren wusste sich die Prinzessin von Wales keinen anderen Rat, als direkt an die Öffentlichkeit zu gehen.