In zartem Rosa, Hellblau, oft Creme – so kannte man Prinzessin Kate bei der alljährlichen „Trooping the Colour“-Militärparade in London. In diesem Jahr optierte die 41-Jährige für ein kräftiges Grün. Und das aus gutem Grund: Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William ist seit wenigen Monaten „Colonel of the Irish Guards“ – Ehrenobristin der Irischen Garde.

Grün ist bekanntlich die Farbe Irlands. An ihr Revers hatte die Prinzessin ein goldenes Kleeblatt geheftet. Ihr Outfit schmückten viereckige Ornamente mit blaugrünen Glitzersteinen, was dem Ganzen einen Hauch Military-Style verlieh. Ein großer grüner Hut komplettierte den Look.

Britische Medien berichten, Kates Kleid stamme von dem Designer Andrew Gn, der aus Singapur stammt. Damit scheint die 41-Jährige dem Modehaus Alexander McQueen untreu geworden zu sein, das bisher die meisten ihrer „Trooping the Colour“-Outfits entwarf. Ihr grüner Hut soll von Philip Treacy stammen – dem Hutmacher, dem traditionell die Windsor-Damen vertrauen.

Kate trägt Dianas Ohrringe

Als Schmuck trug Prinzessin Kate die berühmten Saphir-Ohrringe, die einst ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana gehörten.

Kate saß mit ihrer Stiefschwiegermutter Königin Camilla und ihren drei Kindern in der Kutsche.

Königin Camilla trug ein rotes Kleid, das an die Uniformen der „Grenadier Guards“ angelehnt war, deren Ehrenobristin die Königin ist. Ihr Hut mit langer Feder stammt ebenfalls von Philip Treacy.

Auch Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis trugen Outfits mit roten Details – passend zu den Rotröcken der Soldaten, die bei „Trooping the Colour“ mitmarschieren. Die achtjährige Charlotte trug ein weißes Matrosenkleid mit roten Details, der neunjährige George und Louis (5) trugen rote Krawatten, Louis eine kurze rote Hose.