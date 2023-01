7 Prinzessin Kate saß auf Schloss Windsor mit einer Expertenrunde zusammen. Foto: AFP/DANIEL LEAL

Auf Schloss Windsor empfängt Prinzessin Kate eine Expertenrunde zum Thema frühe Kindheit. Dabei lässt die 41-Jährige auch eine kleine Bemerkung über ihre eigenen Kinder fallen.















Der Termin fand im ehrwürdigen „Green Drawing Room“ von Schloss Windsor statt: Prinzessin Kate traf sich am Mittwoch mit acht Expertinnen und Experten, um eine neue Kampagne im Rahmen ihres „Royal Foundation Centre for Early Childhood“ zu starten. Die 41-jährige Prinzessin von Wales engagiert sich seit Jahren für Projekte, die sich der frühen Kindheit widmen. Kate ist davon überzeugt, dass die ersten fünf Lebensjahre prägend sind und entscheidend für die mentale Gesundheit von Erwachsenen.

Als sie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begrüßte, bekannte die Frau des britischen Thronfolgers, dass sie ziemlich aufgeregt sei – und gab dabei ein kleines Gespräch preis, das sie mit ihren drei Kindern am Morgen hatte: „Ich habe heute Morgen zu meinen Kindern gesagt: Freude und Nervosität mischen sich in einem großen Topf.“ Die Wales’ haben drei Kinder: Den neunjährigen Prinz George, der an Platz zwei der britischen Thronfolge steht, die sieben Jahre alte Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, der im April fünf wird.

Die Prinzessin und ihr Team wollen in den nächsten Wochen mehrere Projekte vorstellen, um das Thema frühe Kindheit noch mehr in den Fokus zu rücken.

Für den Termin trug Prinzessin Kate einen klassischen Businesslook: einen dunklen Anzug mit einer weißen Bluse.

Kate empfing die Expertenrunde auf Schloss Windsor. Die Wales’ wohnen seit dem Sommer ganz in der Nähe – in Adelaide Cottage, einem Landhaus, das in dem weitläufigen Parkgelände von Schloss Windsor liegt.