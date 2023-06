9 Prinz William trägt die spektakuläre Robe des Hosenbandordens, Prinzessin Kate ein weißes Kleid mit schwarzen Pünktchen. Foto: AFP/HENRY NICHOLLS

Bei hochsommerlichen Temperaturen begeht die britische Königsfamilie den „Garter Day“ des Hosenbandordens. Prinzessin Kate trägt Pünktchen – und Dianas Ohrringe.















Die britischen Royals kommen aus dem Feiern nicht mehr heraus. Nach König Charles’ Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ begingen die Windsors am Montag den „Garter Day“. Der britische „Order of the Garter“ (auf Deutsch: Hosenbandorden) ist eine der exklusivsten Gemeinschaften der Welt.

König Charles III. und Königin Camilla, Prinz William, Prinzessin Anne und Prinz Edward – sie alle sahen beeindruckend aus in ihren mitternachtsblauen Samtumhängen und den schwarzen Samthüten mit weißen Schmuckfedern. Camilla ist erst seit dem vergangenen Jahr im „Order“.

Prinzessin Kate in Entwurf von Alessandra Rich

Prinzessin Kate, (noch) kein Mitglied des Hosenbandordens, entschied sich für ein weiteres Pünktchen-Kleid der Polka-Dot-Spezialistin Alessandra Rich. Pünktchen und Kate – das ist eine Liebesgeschichte, die schon lange hält. Ob auf Blusen, Kleidern oder Röcken – die Prinzessin von Wales mag den „Polka Dot“ einfach gern.

Das Alessandra-Rich-Kleid mit Stehkragen und langen Ärmeln ist offenbar ein neues Stück in Kates Kleiderschrank. Es ähnelt aber sehr einem anderen Tageskleid der britisch-italienischen Designerin, das Kate im vergangenen Jahr in Ascot trug.

Die Leidenschaft fürs Pünktchen teilt die 41-Jährige mit einer anderen „Princess of Wales“: Auch Prinzessin Diana, Kates 1997 verstorbene Schwiegermutter, mochte „Polka Dot“-Outfits.

1987 feuerte Prinzessin Diana ihren Mann Prinz Charles beim Polo an – in einem Kleid mit Pünktchen. Foto: imago/ Zuma Wire

Prinz Williams Cousine, Lady Eliza Spencer, trug das Alessandra-Rich-Kleid in einer pinken Version im Mai bei einem Besuch der „Chelsea Flower Show“. Lady Eliza ist die Tochter von Charles Spencer, Dianas jüngerem Bruder.

Lady Eliza Spencer trug das gleiche Kleid in Pink. Foto: Imago/Zuma Wire/ Dinendra Haria

Kates Kleid war aber nicht die einzige Hommage an ihre verstorbene Schwiegermutter: Die Frau von Prinz William hatte für den Anlass Dianas tropfenförmige Collingwood-Perlenohrringe angelegt. Die funkelten unter dem schwarzen Hut aus dem Hause Philip Treacy hervor, den die Prinzessin keck schief auf dem Kopf balancierte.

Exklusiver Club mit langer Tradition

Wer sich besonders um die Nation oder die Monarchie verdient gemacht hat, kann vom britischen Monarchen zum Ritter oder zur Lady des Hosenbandorden ernannt werden. Er darf die Entscheidung selbst treffen, ohne sich mit der Regierung zu beraten.

König Charles III. hat bereits zwei neue Mitglieder benannt: Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton und der letzte britische Gouverneur von Hongkong, Christopher Patten. Mit dem Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor wurden die beiden auch ganz offiziell in die exklusive Gemeinschaft aufgenommen.

Der Bund hat eine jahrhundertelange Tradition: König Edward III. gründete den Orden 1348. Die Mitgliederzahl ist streng limitiert: Neben den Royals gibt es nur 24 Ritter und Ladys. Wer etwa ein Verbrechen begeht, kann den Titel auch wieder verlieren. Aus der britischen Königsfamilie gehören neben König Charles III., Königin Camilla und Prinz William auch Prinz Andrew, Prinz Edward und Prinzessin Anne dem exklusiven Club an. Andrew fehlte am Montag in Windsor – wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den verstorbenen Milliardär Jeffrey Epstein tritt der Bruder des Königs kaum noch öffentlich auf.