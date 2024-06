Prinzessin Kate bei „Trooping the Colour“: Charlottes Kleid – wie ein Fotonegativ von Kates Outfit

16 Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren drei Kindern Prinz George (links), Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Foto: dpa/James Manning

Es war der erste Auftritt der Familie Wales seit sechs Monaten – und eines blieb gleich: Die Outfits von Prinzessin Kate und ihren Kindern sind ein gut geplantes Gesamtkonzept.











„Trooping the Colour“ war ein schönes Wiedersehen mit Prinzessin Kate und ihren Kindern: Seit Weihnachten hatte man die Familie Wales nicht mehr vollzählig in der Öffentlichkeit gesehen. Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist – Kate ist an Krebs erkrankt und muss sich einer Chemotherapie unterziehen –, in einem blieb man sich treu: Die Familie des britischen Thronfolgers Prinz William tritt stets formvollendet auf.

So trugen die Prinzen George (10) und Louis (6) identische marineblaue Anzüge mit royalblauen Krawatten. Die neunjährige Prinzessin Charlotte hatte indes ein Matrosenkleid an, das wie ein perfektes Fotonegativ des Outfits ihrer Mutter Kate wirkte: Die Prinzessin von Wales trug ein weißes Kleid mit schwarzen Paspeln, Charlotte ein dunkelblaues mit weißen.

Kate mit ihren drei Kindern in der Kutsche. Foto: AFP/HENRY NICHOLLS

Auch die große schwarz-weiße Schleife an Kates Kragen „reimte“ sich mit der Schleife an Charlottes Matrosenkragen und im Haar der kleinen Prinzessin. Mutter und Tochter trugen dazu weiße Schuhe.

Kate, George und Charlotte auf dem Weg zu einem der Gebäude an der Horse Guards Parade. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Es ist das dritte Mal, dass die Wales-Kinder an „Trooping the Colour“, der traditionellen Geburtstagsparade für den britischen Monarchen, teilnehmen. Als George, Charlotte und Louis zum ersten Mal dabei waren, war noch ihre „Gan-Gan“ Queen Elizabeth II. Königin.

Das Spektakel mit mehr als 1400 Soldaten, 200 Pferden und 400 Musikern verfolgten Kate und die Kinder von einem Gebäude aus, das an den Exerzierplatz Horse Guards Parade angrenzt. Hier sahen George, Charlotte und Louis auch ihren Vater, Prinz William, der als Ehrenoberst der „Welsh Guards“ hoch zu Ross an der Parade teilnahm.