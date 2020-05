Johannes Kretschmann Sohn von Winfried Kretschmann will für den Bundestag kandidieren

Der Sohn von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Johannes Kretschmann, will in den Bundestag, das teilte der 41-Jährige am Donnerstag mit. Er wolle sich für das Mandat des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen bewerben.