Prinz William und Herzogin Kate mit Queen Elizabeth II.

Titelrochade bei den Windsors: Prinz William und Herzogin Kate erben einen Titel von Charles und Camilla. Aber ist William jetzt auch automatisch „Prince of Wales"?















Ihre Instagramseite war schnell geändert: „The official Instagram account of The Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge“ heißt es dort nun. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. ändern sich auch die Titel von Prinz William und seiner Frau, Herzogin Kate. Sie heißen nun „Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge“, wie der Kensington-Palast noch am Donnerstag bestätigte.

Die Titel von Charles, jetzt King Charles III., und seiner Frau Camilla, jetzt „Queen Consort“ gehen damit auf Charles Erstgeborenen und dessen Frau über.

Mit dem Tod der Queen ist William aber nicht automatisch „Prince of Wales“. Dieser Titel des britischen Thronfolgers wird nicht vererbt, sondern vom König verliehen. Wenn William „Prince of Wales“ wird, wird aus Herzogin Kate die „Princess of Wales“ – einen Titel, den vor ihr Williams verstorbene Mutter Diana führte.

Camilla führte den „Princess of Wales“-Titel nicht

Camilla verzichtete auf die Bezeichnung „Princess of Wales“, obwohl der Titel ihr als Ehefrau des Thronfolgers zugestanden wäre. Zu sehr war er mit Charles Ex-Frau Diana verknüpft – obwohl Lady Di in der Geschichte nur eine Prinzessin von Wales unter vielen war. Offenbar fürchteten Charles und Camilla einen Aufschrei im Volk, wenn die zweite Ehefrau des Prinzen den Titel geführt hätte. Die Königshausexpertin Marlene A. Eilers Koenig erklärte es so: „In Teilen der Bevölkerung gab es noch viel Wut und Anspannung. Deshalb hat man beschlossen, dass Camilla unter der Bezeichnung Herzogin von Cornwall auftreten wird – obwohl sie eigentlich natürlich die Prinzessin von Wales wäre.“

Wenn Herzogin Kate in Zukunft Dianas Titel führt, dürfte das keine bösen Ressentiments heraufbeschwören – kaum ein Windsor ist beliebter als die 40-Jährige.